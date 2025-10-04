Tegnap, 11:16
Egy állat élete rajtad múlik, a rendőrök is felhívták erre a figyelmet
Az állatok világnapján, október 4-én emlékeztetnek a rendőrök minden gazdit: a felelős állattartás nemcsak szeretet, hanem kötelesség is.
Ahogy a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán olvasható: az állatnak joga van a biztonságra, megfelelő ellátásra, törődésre, a gazdának pedig felelőssége, hogy mindezt megadja. Egy állat élete rajtad múlik! Bánj vele úgy, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak!
Október 4. azért lett a kiválasztott nap, mert ez Assisi Szent Ferenc halálának a napja, egyúttal emléknapja is. Ez a nap tisztelgés az állatok védőszentje, Assisi Szent Ferenc előtt, aki már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen.
Megdöbbentő történetek és felelős példamutatás az állatok világnapján
Beesteledett, mi pedig bringára pattantunk a rendőrséggel közösen