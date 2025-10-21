Riasztás
2 órája
Erdei rémálom: hatalmas tűz ütött ki a falu határában
Két település tűzoltói rohantak a falu határába.
Égett az erdő, rohantak a tűzoltók Forrás: Katasztrófavédelem
Két hektáron égett az erdősáv aljnövényzete hétfő délután Telekgerendás külterületén. A helyszínre riasztott orosházi és békéscsabai hivatásos tűzoltók három vízsugárral, kéziszerszámokkal és láncfűrésszel körülhatárolták, majd eloltották a tüzet. Az eset során személyi sérülés nem történt.
