Becsöngettek: szolgálatba álltak a Zebra Zsaruk és az iskolarendőrök – galériával, videóval

Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője a hétfő reggeli, békéscsabai sajtótájékoztatón elmondta, Békésben a rendőrség az elmúlt évekhez hasonlóan helyi kezdeményezésekkel és országos programok végrehajtásával igyekszik fokozni a diákok biztonságát a tanévkezdés idején, ennek egyik fő eleme a Zebra Zsaru.

A Zebra Zsaruk már hétfőn reggel szolgálatba álltak Békéscsabán. Fotó: Dinya Magdolna

A Zebra Zsaru program révén biztosítják az átkelést a forgalmas helyeknél

– Szeptemberben, a reggeli órákban 68 intézménynél rendőrök, vagy polgárőrök segítik az iskolába érkező gyermekeket és a többi közlekedőt – hangsúlyozta Szombati Andrea. – A Békés Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság Zebra Zsaru programja a gyermekek szabályos közlekedésre nevelését segíti és a gyermekbalesetek megelőzését célozza. Ennek keretében szeptemberben 9 helyszínen, közlekedési ismereteket tanult általános iskolás diákok, rendőri felügyelet mellett segítik társaikat és szüleiket több gyalogos-átkelőhelynél. A tanórák kezdete előtti időszakban, negyed 8 és háromnegyed 8 között biztosítják az átkelést a forgalmasabb utak mellett lévő intézményeknél.

Tilos jelzésnél ne menjenek át a zebrán!

Fenesiné Markovics Nóra százados, baleset-megelőzési előadó kiemelte, a balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy a szülők ismételjék át a gyermekekkel a legfontosabb szabályokat. Tilos jelzésnél ne menjenek át a zebrán! Villogó zöldnél már nem szabad lelépni a járdáról, meg kell várni az újabb szabadjelzést! Ha zebra van, de közlekedési lámpa nincs, a gyalogos csak akkor induljon el, ha látja, hogy biztonságos távolságból nem jön semmi, vagy a közelben lévő jármű vezetője megadja neki az elsőbbséget.