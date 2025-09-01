szeptember 1., hétfő

Gyermekbalesetek

3 órája

Becsöngettek: szolgálatba álltak a Zebra Zsaruk és az iskolarendőrök – galériával, videóval

Címkék#biztonság#iskolarendőr#Zebra Zsaruk#diák#rendőrség#program

Békés vármegyében 68 intézménynél lehet számítani arra, hogy rendőrök vagy polgárőrök ügyelnek az iskolába érkező gyermekek biztonságára. A rendőrökkel 9 helyszínen Zebra Zsaruk, közlekedési ismereteket tanult diákok is teljesítenek szolgálatot.

Nyemcsok László

Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője a hétfő reggeli, békéscsabai sajtótájékoztatón elmondta, Békésben a rendőrség az elmúlt évekhez hasonlóan helyi kezdeményezésekkel és országos programok végrehajtásával igyekszik fokozni a diákok biztonságát a tanévkezdés idején, ennek egyik fő eleme a Zebra Zsaru.

Zebra Zsaruk akcióban
A Zebra Zsaruk már hétfőn reggel szolgálatba álltak Békéscsabán. Fotó: Dinya Magdolna

A Zebra Zsaru program révén biztosítják az átkelést a forgalmas helyeknél

– Szeptemberben, a reggeli órákban 68 intézménynél rendőrök, vagy polgárőrök segítik az iskolába érkező gyermekeket és a többi közlekedőt – hangsúlyozta Szombati Andrea. – A Békés Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság Zebra Zsaru programja a gyermekek szabályos közlekedésre nevelését segíti és a gyermekbalesetek megelőzését célozza. Ennek keretében szeptemberben 9 helyszínen, közlekedési ismereteket tanult általános iskolás diákok, rendőri felügyelet mellett segítik társaikat és szüleiket több gyalogos-átkelőhelynél. A tanórák kezdete előtti időszakban, negyed 8 és háromnegyed 8 között biztosítják az átkelést a forgalmasabb utak mellett lévő intézményeknél.   

Tilos jelzésnél ne menjenek át a zebrán!

Fenesiné Markovics Nóra százados, baleset-megelőzési előadó kiemelte, a balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy a szülők ismételjék át a gyermekekkel a legfontosabb szabályokat. Tilos jelzésnél ne menjenek át a zebrán! Villogó zöldnél már nem szabad lelépni a járdáról, meg kell várni az újabb szabadjelzést! Ha zebra van, de közlekedési lámpa nincs, a gyalogos csak akkor induljon el, ha látja, hogy biztonságos távolságból nem jön semmi, vagy a közelben lévő jármű vezetője megadja neki az elsőbbséget.

A Zebra Zsaru program

Fotók: Dinya Magdolna

A szülőknek, nagyszülőknek is fontos szerepük van

A rendőrség kéri a szülőket, nagyszülőket, hogy ne szabálytalankodjanak, mutassanak jó példát a gyermekeknek! Ha együtt, kézen fogva átszaladnak az úttesten úgy, hogy éppen piros van, vagy járművek közelednek és éppen csak átérnek előttük, akkor a gyermek ezt lehet, hogy később egyedül is megpróbálja. Ő azonban már nem biztos, hogy jól méri fel a közeledő autók távolságát, sebességét és baleset történik.

A gyermekeknek legyen láthatósági mellénye

Fenesiné Markovics Nóra felhívta a figyelmet arra, igyekezzenek reggel időben elindulni, hogy ne kelljen sietni, ne legyenek késésben. Ha a gyermekeket autóval viszik óvodába, iskolába, használjanak a gyermek életkorának, magasságának megfelelő biztonsági gyermekülést, magasítót, illetve kapcsolják be a biztonsági övet! Kerékpárral járó gyermekek biciklijei legyenek jó műszaki állapotban, működjenek a lámpák, adjanak jó fényt a prizmák, és a gyermekeknek legyen láthatósági mellénye.

Az iskolarendőrök részt vesznek szülői értekezleteken is

Az általános iskolákban az iskolarendőrök részt vesznek szülői értekezleteken és igény szerint a tanulóknak tartott közlekedésbiztonsági, bűnmegelőzési témájú foglalkozásokon is. Az elérhetőségüket tartalmazó plakát minden intézményben megtalálható. A pedagógusok mellett a szülők és a diákok is bizalommal fordulhatnak az iskolarendőrhöz a biztonsággal kapcsolatos kérdéseikkel.

 

 

