Kézen fogták a Zebra Zsaru iskolásai az óvodásokat – galériával, videóval

Immár kilencedik alkalommal rendezte meg a rendőrség és a balesetmegelőzési bizottság a Magyar Biztosítók Szövetségével közösen a Biztonság hete rendezvénysorozatot, felhívva a figyelmet a biztonságos közlekedésre, a biztonságos létre, hogy mindenki biztonságosan juthasson el a munkahelyére, az iskolába, az óvodába – ismertette Fenesiné Markovics Nóra rendőr százados, a balesetmegelőzési csoport szakembere. A békéscsabai rendezvényre szerte Békés vármegyéből 28, Zebra Zsaru programban résztvevő diák, valamint mintegy 200 békéscsabai óvodás érkezett.

A Zebra Zsaru programban résztvevő diákok kézen fogták az óvodásokat, ők kísérték át őket Békéscsaba egyik legforgalmasabb kereszteződésében, a rendőrségnél. Fotó: Bencsik Ádám

Kézen fogták a Zebra Zsaru programban résztvevő iskolások az óvodásokat

Békéscsaba egyik legforgalmasabb kereszteződésében, a rendőrségnél a szokásosnál is jelentősebb volt a forgalom csütörtök délelőtt. Rendőri karos forgalomirányítás mellett közlekedhettek a csomópontban a gyalogosok, a kerékpárosok és az autósok. A Zebra Zsaru program tanulói kézen fogták az óvodásokat, és a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken ők kísérték át az óvodásokat az egyik oldalról a másikra. A program a gyermekek mellett az autósok számára is hasznos volt, hiszen frissíthették a karos forgalomirányítással kapcsolatos ismereteiket.

Játékos vetélkedő keretében tesztelték a Zebra Zsaru program iskolásait

A program további részében az óvodások a rendőrség udvarán megismerkedhettek a rendőrség és a katasztrófavédelem járműveivel. A Zebra Zsaru programban résztvevő, közlekedési ismereteket tanult diákok pedig egy játékos vetélkedő keretében mérhették össze tudásukat, minden egyes feladat a közlekedésről szólt. Többek között elsajátították a karos forgalomirányítás alapvetéseit, de egy memóriajáték során is tesztelhették azt, hogy mennyire figyelmesek – mondta Fenesiné Markovics Nóra rendőr százados.

A Biztonság hete békéscsabai rendezvényén több mint 200 gyermek vett részt. Fotó: Bencsik Ádám

Kilenc helyszínen dolgoznak a rendőrökkel közösen a biztonságos közlekedésért

A most kezdődött, 2025/2026-os tanévben Békés vármegye kilenc helyszínén dolgoznak rendőrökkel közösen a Zebra Zsaru programban résztvevő diákok. Immár hagyomány, hogy a tanév elején és a tanév végén egy-egy hónapon keresztül segítik az iskolák környékén lévő kijelölt gyalogos-átkelőhelyeknél a közlekedést, szabálykövető magatartásra sarkallva a többi diákot és a szülőket egyaránt. Tanév közben pedig folyamatosan bővítik a KRESZ-tudásukat.