Villámgyorsan terjedtek a lángok, kimenekültek az idős lakók

Békésen, egy Széchenyi téri lakásban kigyulladt egy mosógép. A tűz átterjedt a gépre helyezett ruhákra és a közelben lévő függönyre is, a helyiséget füst telítette.

Az egész helységet füst telítette be. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

A békés önkormányzati és önkéntes tűzoltók a lánggal égést megszüntették, az ingatlant áramtalanították, majd szellőztető ventilátorral átszellőztették a lakást. Két idős embert a szomszédoknál helyeztek el. Az eset során személyi sérülés nem történt.