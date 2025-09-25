Tűzeset
2 órája
Villámgyorsan terjedtek a lángok, kimenekültek az idős lakók
Egy kigyulladt mosógép okozta a bajt.
Békésen, egy Széchenyi téri lakásban kigyulladt egy mosógép. A tűz átterjedt a gépre helyezett ruhákra és a közelben lévő függönyre is, a helyiséget füst telítette.
A békés önkormányzati és önkéntes tűzoltók a lánggal égést megszüntették, az ingatlant áramtalanították, majd szellőztető ventilátorral átszellőztették a lakást. Két idős embert a szomszédoknál helyeztek el. Az eset során személyi sérülés nem történt.
Ezt ne hagyja ki!Motorral elhajtott
2 órája
Támadója megtaposta, megrúgta, életveszélyben került a kórházba
Ezt ne hagyja ki!Önbíráskodás
3 órája
Brutálisan megverték és betuszkolták egy kocsiba a milliókkal menekülő férfit
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre