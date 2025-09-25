szeptember 25., csütörtök

Tűzeset

2 órája

Villámgyorsan terjedtek a lángok, kimenekültek az idős lakók

Egy kigyulladt mosógép okozta a bajt.

Beol.hu

Békésen, egy Széchenyi téri lakásban kigyulladt egy mosógép. A tűz átterjedt a gépre helyezett ruhákra és a közelben lévő függönyre is, a helyiséget füst telítette. 

Az egész helységet füst telítette be. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

A békés önkormányzati és önkéntes tűzoltók a lánggal égést megszüntették, az ingatlant áramtalanították, majd szellőztető ventilátorral átszellőztették a lakást. Két idős embert a szomszédoknál helyeztek el. Az eset során személyi sérülés nem történt.

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
