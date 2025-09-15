Kidőlt egy nagy fa a viharban, le kellett zárni az utat

A vihar miatt kidőlt egy nagyméretű fa Békéscsaba külterületén vasárnap este. A fa az úttestre dőlt, teljes útlezárást okozva. A Békéscsabai hivatásos tűzoltók motoros láncfűrész segítségével eltávolították az akadályt képező fát. A beavatkozás idejére a rendőrség lezárta az útszakaszt, a közútkezelőt értesítették. Az eset során személyi sérülés nem történt.