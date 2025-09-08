1 órája
A kislány nem nézett fel a zebra előtt, a száguldó motoros összeroppant - videóval
Drámai és egyszerre sokkoló videót tett közzé a rendőrség. A felvételen egy kislány látható, aki zenét hallgatva sétál a gyalogátkelő felé, és közben nem néz fel, a telefonját nyomkodja, később egy, a zebrához gyorsan érkező, kétségbeesett motoros sajnálkozik, már későn.
Vigyázzunk az úton, ne csak magunkra! – ezzel a címmel tette közzé a fiktív videót a rendőrség, amely figyelmeztet arra, hogy mennyire lényeges, hogy odafigyeljünk egymásra az utakon.
„Olyan kár, hogy nem néztél fel a telefonból!” – mondja a kétségbeesett motoros, aki így folytatta: Tudom, hogy gyorsan mentem, de már nem fogok tudni megállni! Sajnálom. A fűben pedig ott hever a fülhallgató, mutatva súlyos baleset történ(hetet)t.
„Lassíts! Nézz fel!” – figyelmeztet a videó.
