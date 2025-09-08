szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

28°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelmeztetés

1 órája

A kislány nem nézett fel a zebra előtt, a száguldó motoros összeroppant - videóval

Címkék#kislány#baleset#zene#Vigyázzunk az úton , ne csak magunkra#út#zebra

Drámai és egyszerre sokkoló videót tett közzé a rendőrség. A felvételen egy kislány látható, aki zenét hallgatva sétál a gyalogátkelő felé, és közben nem néz fel, a telefonját nyomkodja, később egy, a zebrához gyorsan érkező, kétségbeesett motoros sajnálkozik, már későn.

Papp Gábor

Vigyázzunk az úton, ne csak magunkra! – ezzel a címmel tette közzé a fiktív videót a rendőrség, amely figyelmeztet arra, hogy mennyire lényeges, hogy odafigyeljünk egymásra az utakon. 
„Olyan kár, hogy nem néztél fel a telefonból!” – mondja a kétségbeesett motoros, aki így folytatta: Tudom, hogy gyorsan mentem, de már nem fogok tudni megállni! Sajnálom. A fűben pedig ott hever a fülhallgató, mutatva súlyos baleset történ(hetet)t.
„Lassíts! Nézz fel!” – figyelmeztet a videó.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu