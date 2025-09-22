Katasztrófavédelem
2 órája
Kénsavat szállító kamion ütközött autóval, könnyen nagyobb lehetett volna a baj – galériával
A baleset akár tragédiával is végződhetett volna – veszélyes anyagot szállító kamion karambolozott egy személyautóval Gyulán.
Személygépkocsi és egy veszélyes anyagot szállító kamion ütközött szombaton délután Gyulán, a 44-es főúton.
Huszonötezer liter kénsavat szállított
A kamion huszonötezer liter kénsavat szállított, a balesetben tartálysérülés nem történt, a veszélyes anyag nem került ki. A gyulai hivatásos tűzoltók biztosították a helyszínt. Az eset során személyi sérülés nem történt, az érintett útszakaszon félpályás útlezárás volt érvényben.
Veszélyes anyagot szállító kamion ütközött egy személyautóvalFotók: Gyula HTP
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre