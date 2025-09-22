szeptember 22., hétfő

Katasztrófavédelem

2 órája

Kénsavat szállító kamion ütközött autóval, könnyen nagyobb lehetett volna a baj – galériával

A baleset akár tragédiával is végződhetett volna – veszélyes anyagot szállító kamion karambolozott egy személyautóval Gyulán.

Beol.hu

Személygépkocsi és egy veszélyes anyagot szállító kamion ütközött szombaton délután Gyulán, a 44-es főúton. 

Veszélyes anyagot szállító kamion ütközött
A gyulai tűzoltók biztosították a helyszínt – a kamion 25 ezer liter veszélyes anyagot szállított, de tartálysérülés nem történt. Fotó: Gyula HTP

Huszonötezer liter kénsavat szállított

A kamion huszonötezer liter kénsavat szállított, a balesetben tartálysérülés nem történt, a veszélyes anyag nem került ki. A gyulai hivatásos tűzoltók biztosították a helyszínt. Az eset során személyi sérülés nem történt, az érintett útszakaszon félpályás útlezárás volt érvényben. 

Veszélyes anyagot szállító kamion ütközött egy személyautóval

Fotók: Gyula HTP

 

 

 

