Kénsavat szállító kamion ütközött autóval, könnyen nagyobb lehetett volna a baj – galériával

Személygépkocsi és egy veszélyes anyagot szállító kamion ütközött szombaton délután Gyulán, a 44-es főúton.

A gyulai tűzoltók biztosították a helyszínt – a kamion 25 ezer liter veszélyes anyagot szállított, de tartálysérülés nem történt. Fotó: Gyula HTP

Huszonötezer liter kénsavat szállított

A kamion huszonötezer liter kénsavat szállított, a balesetben tartálysérülés nem történt, a veszélyes anyag nem került ki. A gyulai hivatásos tűzoltók biztosították a helyszínt. Az eset során személyi sérülés nem történt, az érintett útszakaszon félpályás útlezárás volt érvényben.