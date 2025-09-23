szeptember 23., kedd

Véres jelenet játszódott Gyulán – a nyaki ütőeret érte a vágás

Megkéseltek egy férfit Gyulán – kaptuk a megdöbbentő hírt. A véres jelenet hétfőn, az esti órákban történt a Bajza utcában, a történtekről megkérdeztük a rendőrséget is.

A Gyulai Hírlap információi szerint megkéseltek egy férfit Gyulán. Az eset hétfőn este történt a Bajza utcában. Két férfi szólalkozott össze, a vita pedig véres jelenettel ért véget. Mint írják, a gyulai illetőségű elkövetőt a rendőrség a helyszínen elfogta, élet elleni bűncselekmény miatt eljárást indítottak ellene. A késelésről megkérdeztük a rendőrséget is.

A véres jelenet hétfőn este történt Gyulán.
Gyulán, a Bajza utcában történt a véres jelenet. Illusztráció: Shutterstock

A véres jelenet hétfőn este történt

Az áldozatot mentő vitte be a gyulai kórházba. A Gyulai Hírlap úgy tudja, a férfit a nyaki verőerén érte a vágás, és életmentő műtétet hajtottak végre rajta.

Megkérdeztük a rendőrséget is, tőlük az alábbi választ kaptuk:

– A megkeresésében említett, Gyulán, a Bajza utcában 2025. szeptember 22-én este a tettlegességig fajult szóváltás, hangoskodás miatt alakult ki. A konfliktus abból indult, hogy az egyik felet felszólították arra, hogy fejezze be az utcai kiabálást, hangoskodást. Azt, hogy a kórházba került férfi sérülése hogyan keletkezett, a rendőrség a konfliktus valamennyi körülményével együtt vizsgálja. A történtek ügyében a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya életveszélyt okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt folytat eljárást.

Egy férfi tavaly nyáron Mezőberényben halálra késelt egy fiatal nőt. A Békés Vármegyei Főügyészség a 48 éves büntetlen előéletű mezőberényi férfi ellen, előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat.

