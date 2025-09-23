Véres jelenet játszódott Gyulán – a nyaki ütőeret érte a vágás

A Gyulai Hírlap információi szerint megkéseltek egy férfit Gyulán. Az eset hétfőn este történt a Bajza utcában. Két férfi szólalkozott össze, a vita pedig véres jelenettel ért véget. Mint írják, a gyulai illetőségű elkövetőt a rendőrség a helyszínen elfogta, élet elleni bűncselekmény miatt eljárást indítottak ellene. A késelésről megkérdeztük a rendőrséget is.

Gyulán, a Bajza utcában történt a véres jelenet. Illusztráció: Shutterstock

A véres jelenet hétfőn este történt

Az áldozatot mentő vitte be a gyulai kórházba. A Gyulai Hírlap úgy tudja, a férfit a nyaki verőerén érte a vágás, és életmentő műtétet hajtottak végre rajta.

Megkérdeztük a rendőrséget is, tőlük az alábbi választ kaptuk:

– A megkeresésében említett, Gyulán, a Bajza utcában 2025. szeptember 22-én este a tettlegességig fajult szóváltás, hangoskodás miatt alakult ki. A konfliktus abból indult, hogy az egyik felet felszólították arra, hogy fejezze be az utcai kiabálást, hangoskodást. Azt, hogy a kórházba került férfi sérülése hogyan keletkezett, a rendőrség a konfliktus valamennyi körülményével együtt vizsgálja. A történtek ügyében a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya életveszélyt okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt folytat eljárást.

