Új városi rendőrkapitányt neveztek ki
Hétfőn reggel adta át az új kapitány kinevezését vármegyénk főkapitánya.
A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Vörös Ferenc rendőr dandártábornok október 1-jei hatállyal kinevezi dr. Nádasdi Tamás rendőr alezredest az Orosházi Rendőrkapitányság vezetőjévé. Az erről szóló parancsot a vármegyei rendőrfőkapitány hétfőn reggel adta át dr. Nádasdi Tamásnak, aki eddig megbízott kapitányságvezetőként irányította a munkát – olvasható a Békés vármegyei rendőrség oldalán.
Az ünnepélyes alkalmon a tábornok kiváló versenyeredményekhez is gratulált, mások mellett jutalomban részesített egy rendőr őrmestert. A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság járőre, Szilágyi István a szeptember 9-én, Ravazdon megtartott 2025. évi Országos Rendőr Szolgálati Pisztoly Lőversenyen kategóriájában aranyérmet szerzett.
