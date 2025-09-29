Új városi rendőrkapitányt neveztek ki

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Vörös Ferenc rendőr dandártábornok október 1-jei hatállyal kinevezi dr. Nádasdi Tamás rendőr alezredest az Orosházi Rendőrkapitányság vezetőjévé. Az erről szóló parancsot a vármegyei rendőrfőkapitány hétfőn reggel adta át dr. Nádasdi Tamásnak, aki eddig megbízott kapitányságvezetőként irányította a munkát – olvasható a Békés vármegyei rendőrség oldalán.

Vörös Ferenc adta át a kinevezését dr. Nádasdi Tamásnak. Forrás: Békés Vármegyei Rendőrség oldala

Az ünnepélyes alkalmon a tábornok kiváló versenyeredményekhez is gratulált, mások mellett jutalomban részesített egy rendőr őrmestert. A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság járőre, Szilágyi István a szeptember 9-én, Ravazdon megtartott 2025. évi Országos Rendőr Szolgálati Pisztoly Lőversenyen kategóriájában aranyérmet szerzett.