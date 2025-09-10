Szóváltás
Ütök, fekszel, nem kötekszel – utcai bunyó Sarkadon
Sarkadon egy régi sérelmekből fakadó szóváltás durva fordulatot vett. A rendőrség most vizsgálja, ki áll a történtek mögött.
Korábbi sérelmeik miatt szóváltás alakult ki két férfi között kedden 19 óra 45 perc körül Sarkadon.
A vita tettlegességig fajult, a férfiak kölcsönösen bántalmazták egymást.
Egyikük az arcán és a lábán is nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A Sarkadi Rendőrkapitányság garázdaság vétség gyanúja miatt indított eljárást és vizsgálják, hogy kinek milyen szerepe volt a konfliktusban.
