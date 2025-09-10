szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

26°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szóváltás

51 perce

Ütök, fekszel, nem kötekszel – utcai bunyó Sarkadon

Címkék#vita#sérelem#konfliktusban#rendőrség#Sarkadi Rendőrkapitányság#tettlegesség

Sarkadon egy régi sérelmekből fakadó szóváltás durva fordulatot vett. A rendőrség most vizsgálja, ki áll a történtek mögött.

Beol.hu

Korábbi sérelmeik miatt szóváltás alakult ki két férfi között kedden 19 óra 45 perc körül Sarkadon. 

Szóváltástól a tetlegességik
Sarkadon tettlegességik fajult egy régi sérelem.

A vita tettlegességig fajult, a férfiak kölcsönösen bántalmazták egymást. 

Egyikük az arcán és a lábán is nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A Sarkadi Rendőrkapitányság garázdaság vétség gyanúja miatt  indított eljárást és vizsgálják, hogy kinek milyen szerepe volt a konfliktusban.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu