Éjjeli tűz

10 perce

Tomboltak a lángok a túzokrezervátumban – helyszíni fotók

Brutális tűz volt csütörtökön késő este a Dévaványai Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontban. Friss információk érkeztek a történtekről.

Beol.hu

Ahogy megírtuk, csütörtökön késő este tűz keletkezett egy természetvédelmi létesítmény egyik épületében, Dévaványa és Ecsegfalva között. Információink szerint a tűz a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságához tartozó Dévaványai Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontban történt.

Szállásépület égett Dévaványán

Fotók: BM OKF

Egy ötszáz négyzetméteres szállásépület égett

Csütörtökön este egy dévaványai ötszáz négyzetméteres, több szobás, emeletes szállásépületben csaptak fel a lángok, melynek tetőszerkezete, szobái, valamint az étkező része és a konyha égett – olvasható a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Mint írták, a káreseményhez a szeghalmi, szarvasi, orosházi, békéscsabai, mezőtúri és gyomaendrődi tűzoltókat, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották. A lángokkal egy órán át küzdöttek. Személyi sérülés nem történt, azonban az anyagi kár jelentős. A keletkezési okokat tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálják.

 

 

