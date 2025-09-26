Tomboltak a lángok a túzokrezervátumban – helyszíni fotók

Egy ötszáz négyzetméteres szállásépület égett

Csütörtökön este egy dévaványai ötszáz négyzetméteres, több szobás, emeletes szállásépületben csaptak fel a lángok, melynek tetőszerkezete, szobái, valamint az étkező része és a konyha égett – olvasható a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Mint írták, a káreseményhez a szeghalmi, szarvasi, orosházi, békéscsabai, mezőtúri és gyomaendrődi tűzoltókat, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották. A lángokkal egy órán át küzdöttek. Személyi sérülés nem történt, azonban az anyagi kár jelentős. A keletkezési okokat tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálják.