Tűzeset

52 perce

Magasra csaptak a lángok a Hársfa utcában

Mezőhegyesre rohantak a tűzoltók.

Beol.hu
Magasra csaptak a lángok a Hársfa utcában

A Hársfa utcába riasztották a tűzoltókat.

Forrás: shutterstock

Tűz keletkezett Mezőhegyesen, a Hársfa utcában. Egy épület és raklapok gyulladtak ki hétfő délután. A mezőkovácsházi és az orosházi hivatásos, valamint a battonyai önkéntes tűzoltók hat vízsugárral oltják a lángokat.

 


 

