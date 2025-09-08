Tűzeset
1 órája
Magasra csaptak a lángok a Hársfa utcában
Mezőhegyesre rohantak a tűzoltók.
A Hársfa utcába riasztották a tűzoltókat.
Forrás: shutterstock
Tűz keletkezett Mezőhegyesen, a Hársfa utcában. Egy épület és raklapok gyulladtak ki hétfő délután. A mezőkovácsházi és az orosházi hivatásos, valamint a battonyai önkéntes tűzoltók hat vízsugárral oltják a lángokat.
Ezt ne hagyja ki!Rendőrség
2 órája
Ráesett egy faág – hivatalosan ezért tört tropára az autó, de aztán kiderült az igazság
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre