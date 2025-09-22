Magasra csaptak a lángok a raktárban – helyszíni fotók

Tűzesethez riasztották a tűzoltókat Battonyán, miután lángra kapott egy üzlet raktárhelyisége a Hunyadi utca és a Fő utca sarkán. Az esetről Mákos Árpád polgármester adott tájékoztatást közösségi oldalán.

Tűz ütött ki egy üzlet raktárhyelységében Battonyán. Fotó: Mákos Árpád/Facebook

„Hál Istennek a tűzoltók időben érkeztek, így remélhetően meg tudják fékezni a lángokat” – írja bejegyzésében Mákos Árpád polgármester.