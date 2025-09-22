3 órája
Magasra csaptak a lángok a raktárban – helyszíni fotók
Lángra kapott egy üzlet raktárhelyisége Battonyán.
Tűzesethez riasztották a tűzoltókat Battonyán, miután lángra kapott egy üzlet raktárhelyisége a Hunyadi utca és a Fő utca sarkán. Az esetről Mákos Árpád polgármester adott tájékoztatást közösségi oldalán.
„Hál Istennek a tűzoltók időben érkeztek, így remélhetően meg tudják fékezni a lángokat” – írja bejegyzésében Mákos Árpád polgármester.
Lángra kapott egy raktárhelyiség BattonyánFotók: Mákos Árpád/Facebook
A battonyai és a mezőkovácsházi tűzoltóság vonult ki a helyszínre, hogy megfékezze a lángokat és megakadályozza a tűz továbbterjedését.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
A battonyai önkéntes tűzoltók a mezőhegyesi raktártűznél is helytálltak
Korábban már beszámoltunk róla, hogy egy 2400 négyzetméter alapterületű raktárépület kapott lángra és égett teljes terjedelmében, valamint mintegy kétezer négyzetméteren raklapok is lángra kaptak Mezőhegyesen. A mezőkovácsházi, az orosházi, a hódmezővásárhelyi és a makói hivatásos, valamint a tótkomlósi önkormányzati és a battonyai önkéntes tűzoltók tizenkét vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a lángokat.
Heroikus harcot vívtak a tűzoltók a raktárt emésztő lángokkal, egész éjjel dolgoztak - galériával, videóval
Késő éjjel is küzdöttek a tűzoltók: lángtenger tombolt Mezőhegyesen – galériával, videóval