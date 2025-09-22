szeptember 22., hétfő

Tűzeset

3 órája

Magasra csaptak a lángok a raktárban – helyszíni fotók

Címkék#raktárépület#battonya#tűzeset

Lángra kapott egy üzlet raktárhelyisége Battonyán.

Beol.hu

Tűzesethez riasztották a tűzoltókat Battonyán, miután lángra kapott egy üzlet raktárhelyisége a Hunyadi utca és a Fő utca sarkán. Az esetről Mákos Árpád polgármester adott tájékoztatást közösségi oldalán.

Tűz ütött ki egy üzlet raktárhyelységében Battonyán. Fotó: Mákos Árpád/Facebook

„Hál Istennek a tűzoltók időben érkeztek, így remélhetően meg tudják fékezni a lángokat” – írja bejegyzésében Mákos Árpád polgármester. 

Lángra kapott egy raktárhelyiség Battonyán

Fotók: Mákos Árpád/Facebook

A battonyai és a mezőkovácsházi tűzoltóság vonult ki a helyszínre, hogy megfékezze a lángokat és megakadályozza a tűz továbbterjedését.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A battonyai önkéntes tűzoltók a mezőhegyesi raktártűznél is helytálltak 

Korábban már beszámoltunk róla, hogy egy 2400 négyzetméter alapterületű raktárépület kapott lángra és égett teljes terjedelmében, valamint mintegy kétezer négyzetméteren raklapok is lángra kaptak Mezőhegyesen. A mezőkovácsházi, az orosházi, a hódmezővásárhelyi és a makói hivatásos, valamint a tótkomlósi önkormányzati és a battonyai önkéntes tűzoltók tizenkét vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. 

A mezőhegyesi tűz lángjai. Fotó: olvasói felvétel

 

