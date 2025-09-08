szeptember 8., hétfő

Felcsaptak a lángok

1 órája

Óriási füst lepte el a várost, hatalmas területen tombol a tűz - galériával, videóval

Mezőhegyesen#Hársfa utcában#raktár#füst#tűz

Felcsaptak a lángok a városban. Olvasónk szerint óriási füst teríti a Hársfa utcát, a környéket. Nagyon sok tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén, a tűz terjedésének a megakadályozásán.

Csete Ilona

Mezőhegyesen, a Hársfa utcában csaptak fel a lángok hétfőn 18 óra körül: az utcát lezárták, tájékoztatta hírportálunkat egy olvasónk. Hatalmas a füst és nagyon sok tűzoltó érkezett a helyszínre, ahol egy raktár épületében keletkezett a tűz, ahol műanyag termékeket tároltak. A raktár teljes terjedelmében ég, valamint 2000 négyzetméteren raklapok is vannak, azokra is átterjedt a tűz. A tűzoltó egységek Orosházáról, Mezőkovácsházáról, Makóról, Hódmezővásárhelyről is érkeztek, valamint részt vesz az oltásban a Battonyai Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is.

Hatalmas tűz Mezőhegyesen
Hatalmas a Hársfa utcai tűznek a füstje. A környéket lezárták, jelezte olvasónk. Olvasói fotó

Megérkezett Mezőhegyesre a Békés vármegyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat, valamint a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tisza mobil laborja. Ez az esetleges környezetbe kerülő veszélyes anyagok koncentrációját méri. 

Tombolnak a lángok. Olvasói fotó

Úgy tudjuk, személyi sérülés nem történt. A tűz megfékezése és további terjedésének a megakadályozása a feladat.

 

Tűz tombol Mezőhegyesen

Fotók: Olvasói felvétel

 

 

 

