Óriási füst lepte el a várost, hatalmas területen tombol a tűz - galériával, videóval

Mezőhegyesen, a Hársfa utcában csaptak fel a lángok hétfőn 18 óra körül: az utcát lezárták, tájékoztatta hírportálunkat egy olvasónk. Hatalmas a füst és nagyon sok tűzoltó érkezett a helyszínre, ahol egy raktár épületében keletkezett a tűz, ahol műanyag termékeket tároltak. A raktár teljes terjedelmében ég, valamint 2000 négyzetméteren raklapok is vannak, azokra is átterjedt a tűz. A tűzoltó egységek Orosházáról, Mezőkovácsházáról, Makóról, Hódmezővásárhelyről is érkeztek, valamint részt vesz az oltásban a Battonyai Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is.

Hatalmas a Hársfa utcai tűznek a füstje. A környéket lezárták, jelezte olvasónk. Olvasói fotó

Megérkezett Mezőhegyesre a Békés vármegyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat, valamint a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tisza mobil laborja. Ez az esetleges környezetbe kerülő veszélyes anyagok koncentrációját méri.

Tombolnak a lángok. Olvasói fotó

Úgy tudjuk, személyi sérülés nem történt. A tűz megfékezése és további terjedésének a megakadályozása a feladat.