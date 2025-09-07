Riasztás
4 órája
Tíz hektáron pusztítottak a lángok
Tűzoltóautók zaja törte meg a vasárnapi szieszta csendjét.
Ezért riasztották a tűzoltókat
Száraz fű és aljnövényzet égett Szarvason vasárnap délután a Szentesi út közelében. A tűz mintegy tíz hektárnyi területet érintett. A szarvasi hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat.
