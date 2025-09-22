21 perce
Tűz ütött ki egy kisdombegyházi családi háznál – galériával
Füst és lángok lepték el a dél-békési település egyik családi házát szombat délután. A tüzet megfékezték, de az épület több része is károsodott.
Szombat délután tűz ütött ki Kisdombegyházán, a Rákóczi utcában egy családi ház udvaránál. A lángok az épület kazánházának ajtaját, a fürdőszoba ablakát és a homlokzaton található szigetelést is elérték, több ponton károkat okozva.
Tűz ütött ki egy családi háznál Kisdombegyházán
A helyszínre riasztott mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók gyorsan közbeléptek: három négyzetméteren el kellett bontaniuk a megrongálódott szigetelést, majd hőkamerával átvizsgálták az egész épületet, hogy kizárják az esetleges rejtett izzást. Az oltást és az ellenőrzést követően átszellőztették a házat.
Személyi sérülés szerencsére nem történt, de az eset rámutat arra, milyen gyorsan terjedhet a tűz még kisebb helyeken is.
Tűz ütött ki egy családi háznál KisdombegyházonFotók: Mezőkovácsháza HTP
Kénsavat szállító kamion ütközött autóval, könnyen nagyobb lehetett volna a baj – galériával
Droggyanú árnyékában: két férfit is lebuktatott a gyorsteszt