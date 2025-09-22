Tűz ütött ki egy kisdombegyházi családi háznál – galériával

Szombat délután tűz ütött ki Kisdombegyházán, a Rákóczi utcában egy családi ház udvaránál. A lángok az épület kazánházának ajtaját, a fürdőszoba ablakát és a homlokzaton található szigetelést is elérték, több ponton károkat okozva.

Tűz pusztított egy családi házban Kisdombegyházán. Fotó: Mezőkovácsháza HTP

Tűz ütött ki egy családi háznál Kisdombegyházán

A helyszínre riasztott mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók gyorsan közbeléptek: három négyzetméteren el kellett bontaniuk a megrongálódott szigetelést, majd hőkamerával átvizsgálták az egész épületet, hogy kizárják az esetleges rejtett izzást. Az oltást és az ellenőrzést követően átszellőztették a házat.

Személyi sérülés szerencsére nem történt, de az eset rámutat arra, milyen gyorsan terjedhet a tűz még kisebb helyeken is.