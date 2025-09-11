Felperzselte a tűz a telephelyet, kitartóan küzd a túlélésért a családi vállalkozás – videóval

Mezőhegyes egyik utcájába riasztották a tűzoltókat hétfőn este. A Hársfa utcai családi vállalkozás telephelyén csaptak fel a lángok, tűz keletkezett a raktárban. Pokoli éjszaka volt. A füst koromfeketére festette az eget, a hatalmas tűz vöröslő lángcsóvái pedig bevilágították a környéket. A katasztrófavédelem, a tűzoltók, az önkéntesek, a civilek és sok önzetlen segítő közreműködésével kedd reggelre megfékezték, eloltották a tüzet.

A raktár teljesen kiégett, mindent elpusztított a tűz, de a munkát folytatják. Fotó: A szerző felvétele

Egy családi vállalkozás telephelyén pusztított a tűz

Arról kedden írt hírportálunk, hogy a raktártűz egy családi vállalkozás telephelyén pusztított. A kerti tavakkal, csepegtető rendszerekkel, öntözéstechnikai felszerelésekkel foglalkozó cég raktárában ütött ki a tűz hétfőn és a fémszerkezetes épületből a 2000 négyzetméteres területen lévő raklapokra átterjedve óriási lángok csaptak fel. Egész éjszaka pokoli küzdelmet folytattak a környék szinte minden településéről érkező tűzoltók.