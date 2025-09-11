1 órája
Felperzselte a tűz a telephelyet, kitartóan küzd a túlélésért a családi vállalkozás – videóval
Hogyan tovább - csak előre! A hétfői mezőhegyesi pusztító tűz által okozott károkat felszámolják. A munkát folytatják és a családi vállalkozás újjáépíti mindazt, ami a tűzvészben megsemmisült.
Mezőhegyes egyik utcájába riasztották a tűzoltókat hétfőn este. A Hársfa utcai családi vállalkozás telephelyén csaptak fel a lángok, tűz keletkezett a raktárban. Pokoli éjszaka volt. A füst koromfeketére festette az eget, a hatalmas tűz vöröslő lángcsóvái pedig bevilágították a környéket. A katasztrófavédelem, a tűzoltók, az önkéntesek, a civilek és sok önzetlen segítő közreműködésével kedd reggelre megfékezték, eloltották a tüzet.
Egy családi vállalkozás telephelyén pusztított a tűz
Arról kedden írt hírportálunk, hogy a raktártűz egy családi vállalkozás telephelyén pusztított. A kerti tavakkal, csepegtető rendszerekkel, öntözéstechnikai felszerelésekkel foglalkozó cég raktárában ütött ki a tűz hétfőn és a fémszerkezetes épületből a 2000 négyzetméteres területen lévő raklapokra átterjedve óriási lángok csaptak fel. Egész éjszaka pokoli küzdelmet folytattak a környék szinte minden településéről érkező tűzoltók.
Képeken a mezőhegyesi pusztító tűzFotók: bekes.katasztrofavedel.hu
Már a pusztító tűz okozta sokk másnapján a vállalkozás, a család nevében Fekete Rebeka posztolt, akkor úgy fogalmazott, egy egész élet munkája égett porig. „Vállalkozásunk raktárépülete eddig nem ismert okból lángra kapott, a benne lévő árukészlet teljesen felégett. Szerencsére személyi sérülés és a környező házak, épületek nem sérültek” – írta akkor.
A tűz okozta sokk után is van élet, sőt!
A mezőhegyesi családi vállalkozás telephelyének azon részein nem állt meg az élet, ahova a lángcsóvák nem értek el, most erről érkezett friss információ.
– A bolt és ez a rész ép, sértetlen, a megrendelések kielégítése zajlik. Visszatöltjük az árukészletet, az élet megy tovább – tett közzé videót a vállalkozás.
Köszönetüket fejezték ki mindazoknak, akik a tűzoltásban részt vettek, önzetlenül s aktívan támogatták őket.
Soha nem adjuk fel! Újjáépítjük vállalkozásunk azon részét, amit hétfőn a tűzvészben elveszítettünk. Ebbe a munkába is minden erőnket beletesszük. A rendeléseket csomagoljuk, a futárcégek a kiszállítást végzik. Mindenkit ki tudunk szolgálni. Megyünk tovább, folytatjuk, amit eddigi utunk során kitapostunk
– üzenték.
Az eset körülményeit tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A pusztító tűz nyomában MezőhegyesenFotók: Csete Ilona
