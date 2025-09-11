szeptember 11., csütörtök

Tűzvész

1 órája

Felperzselte a tűz a telephelyet, kitartóan küzd a túlélésért a családi vállalkozás – videóval

Hogyan tovább - csak előre! A hétfői mezőhegyesi pusztító tűz által okozott károkat felszámolják. A munkát folytatják és a családi vállalkozás újjáépíti mindazt, ami a tűzvészben megsemmisült.

Csete Ilona

Mezőhegyes egyik utcájába riasztották a tűzoltókat hétfőn este. A Hársfa utcai családi vállalkozás telephelyén csaptak fel a lángok, tűz keletkezett a raktárban. Pokoli éjszaka volt. A füst koromfeketére festette az eget, a hatalmas tűz vöröslő lángcsóvái pedig bevilágították a környéket. A katasztrófavédelem, a tűzoltók, az önkéntesek, a civilek és sok önzetlen segítő közreműködésével kedd reggelre megfékezték, eloltották a tüzet.

Mezőhegyesi tűz: folytatja a munkát a családi vállalkozás
A raktár teljesen kiégett, mindent elpusztított a tűz, de a munkát folytatják.  Fotó: A szerző felvétele

Egy családi vállalkozás telephelyén pusztított a tűz

Arról kedden írt hírportálunk, hogy a raktártűz egy családi vállalkozás telephelyén pusztított. A kerti tavakkal, csepegtető rendszerekkel, öntözéstechnikai felszerelésekkel foglalkozó cég raktárában ütött ki a tűz hétfőn és a fémszerkezetes épületből a 2000 négyzetméteres területen lévő raklapokra átterjedve óriási lángok csaptak fel. Egész éjszaka pokoli küzdelmet folytattak a környék szinte minden településéről érkező tűzoltók

Képeken a mezőhegyesi pusztító tűz

Fotók: bekes.katasztrofavedel.hu

Már a pusztító tűz okozta sokk másnapján a vállalkozás, a család nevében Fekete Rebeka posztolt, akkor úgy fogalmazott, egy egész élet munkája égett porig.  „Vállalkozásunk raktárépülete eddig nem ismert okból lángra kapott, a benne lévő árukészlet teljesen felégett. Szerencsére személyi sérülés és a környező házak, épületek nem sérültek” – írta akkor.

A tűz okozta sokk után is van élet, sőt!

A mezőhegyesi családi vállalkozás telephelyének azon részein nem állt meg az élet, ahova a lángcsóvák nem értek el, most erről érkezett friss információ.

– A bolt és ez a rész ép, sértetlen, a megrendelések kielégítése zajlik. Visszatöltjük az árukészletet, az élet megy tovább – tett közzé videót a vállalkozás.
Köszönetüket fejezték ki mindazoknak, akik a tűzoltásban részt vettek, önzetlenül s aktívan támogatták őket.

Soha nem adjuk fel! Újjáépítjük vállalkozásunk azon részét, amit hétfőn a tűzvészben elveszítettünk. Ebbe a munkába is minden erőnket beletesszük. A rendeléseket csomagoljuk, a futárcégek a kiszállítást végzik. Mindenkit ki tudunk szolgálni. Megyünk tovább, folytatjuk, amit eddigi utunk során kitapostunk 

– üzenték.

Ez a kert, amit a tűz nem ért el - itt jártak a Retro Mezőhegyes csoport idei találkozójának a tagjai is augusztusban. Fotó: Facebook

Az eset körülményeit tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A pusztító tűz nyomában Mezőhegyesen

Fotók: Csete Ilona

 

 

 

 

