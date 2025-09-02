szeptember 2., kedd

Elfogás

2 órája

Elfogták a 22 hónapos miskei kislány gyilkosát, kommandósok csaptak le rá

Címkék#miskei kislány#gyilkosság#elfogás

Elfogták a rendőrök Miskén azt a férfit, akit a 22 hónapos kislány halála miatt kerestek. A tragédia nyomán a nevelőapát emberöléssel gyanúsítják.

Beol.hu

Elfogták Miskén azt a 24 éves férfit, akit a 22 hónapos miskei kislány halála miatt köröztek. Ahogy a Baon.hu beszámolt róla, a nevelőapát, J. Dávidot kedden 11 órakor fogták el a rendőrök, a Hirős kommandósok közreműködésével. A tragédia megrázta a helyieket.

A miskei tragédia megrázta az országot, rendőrkézen az elkövető
Miskei tragédia: a 22 hónapos kislányt a nevelőapja ölte meg. Illusztráció: Shutterstock

Mint korábban beszámoltunk róla, a gyermek szeptember 1-jén tűnt el; a keresésbe rendőrök, polgárőrök, speciális mentők és önkéntesek is bekapcsolódtak, ám estére holtan találták meg. A tragédia kapcsán a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt nyomoz, további részletek a Baon.hu cikkében!

 

 

