Szörnyű! Megöltek egy 22 hónapos kislányt – ezt a férfit keresik a rendőrök
Eltűnt egy mindössze 22 hónapos kislány szeptember 1-jén a Bács-Kiskun vármegyei Miskén, akit azonnal nagy erőkkel kerestek. Később kiderült, borzasztó tragédia történt.
Szívszorító eset rázta meg Miskét és a környékbeli településeket: szeptember 1-jén, hétfő reggel nyomtalanul eltűnt otthonából a mindössze 22 hónapos Hanna. A hatóságok azonnal mozgósították a polgárőröket, keresőkutyás egységeket és önkénteseket, akik fáradhatatlanul kutattak a kislány után – őt azonban sajnos már nem találták életben. A tragédia mélyen megrendítette a közösséget.
Tragédia: Jakab Dávidot gyanúsítják a kis Hanna megölésével
A hatóság a lakosság segítségét kéri egy férfi felkutatásához: elfogatóparancsot adtak ki Jakab Dávid ellen, akit a miskéi kislány meggyilkolásával gyanúsítanak.
A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható személyt, az haladéktalanul értesítse a hatóságokat, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot.
