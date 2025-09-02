szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

21°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyilkosság

19 perce

Szörnyű! Megöltek egy 22 hónapos kislányt – ezt a férfit keresik a rendőrök

Címkék#kislány#rendőrség#Jakab Dávid#Hanna#emberölés

Eltűnt egy mindössze 22 hónapos kislány szeptember 1-jén a Bács-Kiskun vármegyei Miskén, akit azonnal nagy erőkkel kerestek. Később kiderült, borzasztó tragédia történt.

Beol.hu

Szívszorító eset rázta meg Miskét és a környékbeli településeket: szeptember 1-jén, hétfő reggel nyomtalanul eltűnt otthonából a mindössze 22 hónapos Hanna. A hatóságok azonnal mozgósították a polgárőröket, keresőkutyás egységeket és önkénteseket, akik fáradhatatlanul kutattak a kislány után – őt azonban sajnos már nem találták életben. A tragédia mélyen megrendítette a közösséget. 

Tragédia: holtan találták a kis Hannát
Tragédia: holtan találták a 22 hónapos Hannát. Fotó: Illusztráció:Shutterstock

A rendőrség emberölés gyanúja miatt indított nyomozást. A keresés és a szomorú eset részleteiről a baon.hu cikkében olvashatnak. 

Tragédia: Jakab Dávidot gyanúsítják a kis Hanna megölésével

A hatóság a lakosság segítségét kéri egy férfi felkutatásához: elfogatóparancsot adtak ki Jakab Dávid ellen, akit a miskéi kislány meggyilkolásával gyanúsítanak.

Tragédia: holtan találták a kis Hannát, Jakab Dávidot gyanúsítják.
Elfogatóparancsot adtak ki Jakab Dávid ellen. Forrás: police.hu

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható személyt, az haladéktalanul értesítse a hatóságokat, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot.

A megrázó tragédia részleteiről és a történtek hátteréről a baon.hu cikkében olvashatnak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu