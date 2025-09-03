szeptember 3., szerda

Felhívás

1 órája

Egy szempillantás alatt csapott le a tolvaj a csabai vasútállomáson – videó!

Címkék#Felhívás#rendőrség#vasútállomás#kék hírek#tolvaj#lopás#Békéscsaba

Egy átlagos hajnal néha tartogathat kellemetlen meglepetéseket. Ilyen eset történt nemrégiben a csabai vasútállomáson: tolvaj csapott le egy gyanútlan nőre.

Beol.hu

– Egy Békéscsabán történt lopás elkövetőjét keresi a rendőrség. A tolvaj a csabai vasútállomáson csapott le: augusztus 30-án 5 óra 15 perc körül egy férfi lerántotta egy nő válláról a táskáját, majd a táskával elszaladt. A Békéscsabai Rendőrkapitányság lopás miatt nyomozást rendelt el és a rendőrök a történtekkel összefüggésben keresik az alábbi videón látható férfit.

Egy nő táskáját lopta el egy tolvaj Békéscsabán.
A békéscsabai vasútállomáson egy tolvajt rögzített a kamera. Fotó: Békés vármegyei rendőrség

A tolvaj a békéscsabai vasútállomáson csapott le

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri, vagy felismerni véli őt, tegyen bejelentést a Békéscsabai Rendőrkapitányságon (Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3., telefonszám: +36/66/523-700), vagy hívja a 112-es segélyhívót. A „Telefontanú” +36/80/555-111-es számán akár névtelenül is lehet bejelentést tenni. Minden elérhetőségen a nap 24 órájában fogadják a hívásokat.

A rendőrség előre is köszöni a bűncselekmény felderítéséhez nyújtott segítséget!

A nap híre az is, hogy bevásárolni ment egy férfi kedden Mezőkovácsházán. Az üzletben egy kosarat tolt maga előtt, és miközben válogatott, a pénztárcáját a kezében tartotta. Mikor később a kasszánál fizetni akart, észrevette, hogy nincs meg. Biztos volt benne, hogy valahol lerakta, ám hiába kereste, nem került elő az elhagyott pénztárca. Bejelentést tett a rendőrségen, mivel közel 50 ezer forint volt benne, no meg a személyes irata. Az ügy főszereplője itt is egy tolvaj volt.

 

