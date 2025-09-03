Lopás
45 perce
Tolvaj az áruházban – ha felismered a videón látható férfit, hívd a rendőröket!
Egy Békéscsabán történt lopás elkövetőjét keresi a rendőrség.
Békéscsabán, az egyik műszaki áruházból augusztus 3-án 9 óra 30 perc körül elloptak egy okos TV kapcsolót.
A Békéscsabai Rendőrkapitányság lopás miatt nyomozást rendelt el és a rendőrök a történtekkel összefüggésben keresik a mellékelt videón látható férfit.
Kérik, hogy aki felismeri, vagy felismerni véli őt, tegyen bejelentést a Békéscsabai Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 112-es segélyhívót – olvasható a Békés vármegyei rendőrség Facebook oldalán.
