Tolvaj az áruházban – ha felismered a videón látható férfit, hívd a rendőröket!

Békéscsabán, az egyik műszaki áruházból augusztus 3-án 9 óra 30 perc körül elloptak egy okos TV kapcsolót.

A Békéscsabai Rendőrkapitányság lopás miatt nyomozást rendelt el és a rendőrök a történtekkel összefüggésben keresik a mellékelt videón látható férfit.

Kérik, hogy aki felismeri, vagy felismerni véli őt, tegyen bejelentést a Békéscsabai Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 112-es segélyhívót – olvasható a Békés vármegyei rendőrség Facebook oldalán.