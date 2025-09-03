szeptember 3., szerda

Lopás

3 órája

Tolvaj az áruházban – ha felismered a videón látható férfit, hívd a rendőröket!

Címkék#Békéscsabai Rendőrkapitányság#áruházban#rendőrség#lopás

Egy Békéscsabán történt lopás elkövetőjét keresi a rendőrség.

Beol.hu

Békéscsabán, az egyik műszaki áruházból augusztus 3-án 9 óra 30 perc körül elloptak egy okos TV kapcsolót. 

A Békéscsabai Rendőrkapitányság lopás miatt nyomozást rendelt el és a rendőrök a történtekkel összefüggésben keresik a mellékelt videón látható férfit. 

Kérik, hogy aki felismeri, vagy felismerni véli őt, tegyen bejelentést a Békéscsabai Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 112-es segélyhívót – olvasható a Békés vármegyei rendőrség Facebook oldalán. 

 

 

