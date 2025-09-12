51 perce
Brutálisan összeverte, pedig nem is ismerte
Csúnyán lerészegedett, aztán pedig minden ok és előzmény nélkül nekiesett az utcán egy embernek, brutálisan összeverte. Most kiderült, hogy a vádlott a súlyos testi sértés kísérlete miatt milyen büntetésre számíthat.
A súlyos testi sértés kísérletével vádolt férfi február 22-én egy vésztői rendezvényen alaposan lerészegedett. A 26 éves okányi férfi aztán a Bartók Béla utcában, a kerékpárúton minden ok és előzmény nélkül rátámadt egy ott sétáló férfira, akit nem is ismert.
Brutálisan összeverte a számára ismeretlen áldozatát
A vádlott a sértettet lelökte a földre, aki ekkor fel tudott állni, és védekezni próbált a hirtelen, váratlanul jött támadással szemben, de sikertelenül. Amikor a sértett ismét a földre került, a vádlott legalább kilencszer ököllel megütötte a fejét és a védekezésre feltartott karját, több alkalommal belerúgott a fejébe, a felső testébe, és rátalpalt a sértett fejére, majd elment – közölték a brutális támadás részleteit.
Súlyos testi sértés kísérlete miatt kell felelnie
A Békés Vármegyei Főügyészség közleményében ismertették: a sértett nyolc napon belül gyógyuló, azaz könnyű sérüléseket szenvedett, de az, ahogy a vádlott bántalmazta – az ütések és a rúgások a fejet, a tarkót is érték –, alkalmas volt súlyosabb sérülés okozására is.
A Szeghalmi Járási Ügyészségen a 26 éves okányi férfi ellen – aki büntetett előéletű – súlyos testi sértés kísérlete miatt emeltek vádat. A vádhatóság a vádiratában végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta.
