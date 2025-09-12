Brutálisan összeverte, pedig nem is ismerte

A súlyos testi sértés kísérletével vádolt férfi február 22-én egy vésztői rendezvényen alaposan lerészegedett. A 26 éves okányi férfi aztán a Bartók Béla utcában, a kerékpárúton minden ok és előzmény nélkül rátámadt egy ott sétáló férfira, akit nem is ismert.

Minden ok és előzmény nélkül támadt meg az utcán egy embert, súlyos testi sértés kísérlete miatt kell felelnie. Illusztráció: Shutterstock

Brutálisan összeverte a számára ismeretlen áldozatát

A vádlott a sértettet lelökte a földre, aki ekkor fel tudott állni, és védekezni próbált a hirtelen, váratlanul jött támadással szemben, de sikertelenül. Amikor a sértett ismét a földre került, a vádlott legalább kilencszer ököllel megütötte a fejét és a védekezésre feltartott karját, több alkalommal belerúgott a fejébe, a felső testébe, és rátalpalt a sértett fejére, majd elment – közölték a brutális támadás részleteit.

Súlyos testi sértés kísérlete miatt kell felelnie

A Békés Vármegyei Főügyészség közleményében ismertették: a sértett nyolc napon belül gyógyuló, azaz könnyű sérüléseket szenvedett, de az, ahogy a vádlott bántalmazta – az ütések és a rúgások a fejet, a tarkót is érték –, alkalmas volt súlyosabb sérülés okozására is.

A Szeghalmi Járási Ügyészségen a 26 éves okányi férfi ellen – aki büntetett előéletű – súlyos testi sértés kísérlete miatt emeltek vádat. A vádhatóság a vádiratában végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta.