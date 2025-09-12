szeptember 12., péntek

Vádemelés

1 órája

Brutálisan összeverte, pedig nem is ismerte

Címkék#Békés Vármegyei Főügyészség#verekedés#kerékpárút#közlemény#vádlott#áldozat

Csúnyán lerészegedett, aztán pedig minden ok és előzmény nélkül nekiesett az utcán egy embernek, brutálisan összeverte. Most kiderült, hogy a vádlott a súlyos testi sértés kísérlete miatt milyen büntetésre számíthat.

Licska Balázs

A súlyos testi sértés kísérletével vádolt férfi február 22-én egy vésztői rendezvényen alaposan lerészegedett. A 26 éves okányi férfi aztán a Bartók Béla utcában, a kerékpárúton minden ok és előzmény nélkül rátámadt egy ott sétáló férfira, akit nem is ismert. 

Testi sértés: verekedés az utcán
Minden ok és előzmény nélkül támadt meg az utcán egy embert, súlyos testi sértés kísérlete miatt kell felelnie. Illusztráció: Shutterstock

Brutálisan összeverte a számára ismeretlen áldozatát

A vádlott a sértettet lelökte a földre, aki ekkor fel tudott állni, és védekezni próbált a hirtelen, váratlanul jött támadással szemben, de sikertelenül. Amikor a sértett ismét a földre került, a vádlott legalább kilencszer ököllel megütötte a fejét és a védekezésre feltartott karját, több alkalommal belerúgott a fejébe, a felső testébe, és rátalpalt a sértett fejére, majd elment – közölték a brutális támadás részleteit.

Súlyos testi sértés kísérlete miatt kell felelnie

A Békés Vármegyei Főügyészség közleményében ismertették: a sértett nyolc napon belül gyógyuló, azaz könnyű sérüléseket szenvedett, de az, ahogy a vádlott bántalmazta – az ütések és a rúgások a fejet, a tarkót is érték –, alkalmas volt súlyosabb sérülés okozására is.

A Szeghalmi Járási Ügyészségen a 26 éves okányi férfi ellen – aki büntetett előéletű – súlyos testi sértés kísérlete miatt emeltek vádat. A vádhatóság a vádiratában végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

 

 

 

