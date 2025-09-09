szeptember 9., kedd

Vádemelés

1 órája

Alaposan összekuszálta a szálakat, így szerezte meg a szomszéd nyugdíját

Címkék#trükk#nő#bűncselekmény#sarkadi nő#postást nyugdíj#vétség#átvétel

Alaposan összekuszálta a szálakat egy 38 éves sarkadi nő. Ezzel aztán jól át is verte a postást, és megszerezte a szomszéd nyugdíját. A trükk azonban csak ideig-óráig jött be, fény derült az igazságra.

Licska Balázs

Az eset nagyjából egy éve, 2024. augusztus 26-án történt Sarkadon. A szomszéd nyugdíját hozta a postás, a szomszéd azonban a kézbesítéskor nem volt otthon. A 38 éves sarkadi nő azt mondta a postásnak, hogy a vele élő nagybátyja a szomszéd testvére, tehát jogosult átvenni a szomszédnak címzett postai küldeményt. Ez azonban nem volt igaz, csak így akarta megszerezni a szomszéd nyugdíját.

Szomszéd nyugdíj: átverte a nő a postást
Alaposan összekuszálta a szálakat a 38 éves sarkadi nő, átverte a postást és megszerezte a szomszéd nyugdíját. Illusztráció: MW

Ezzel a trükkel szerezte meg a szomszéd nyugdíját

A nő kérésére aztán a nagybátyja – aki azt hitte, hogy saját nyugdíját veszi fel – a személyes okmányaival igazolta magát a megtévesztett postás előtt. A postás pedig az átvételt igazoló dokumentum aláírását követően átadta a nagybátyjának a szomszéd nyugdíját, a több mint 200 ezer forintot. Ő pedig aztán azt hiánytalanul továbbadta a nőnek, aki viszont nem adta tovább a szomszédnak, hanem megtartotta.

Vádat emeltek a 38 éves sarkadi nővel szemben, csalás miatt

A bűncselekménnyel okozott kárt a posta megtérítette a szomszédnak, a postánál jelentkező hiányt azonban a nő eddig nem fizette meg. Az eset kapcsán kisebb kárt okozó csalás vétsége miatt emeltek vádat a Gyulai Járási Ügyészségen a 38 éves sarkadi nővel szemben, és vele szemben intézkedésként próbára bocsátást indítványoztak, valamint azt, hogy térítse meg az általa okozott kárt – ismertették a Békés Vármegyei Főügyészség közleményében.

 

 

 

