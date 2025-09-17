Tűzeset
43 perce
Szirénaszó az Orosházi úton: autómosónál csaptak fel a lángok
Tűz volt egy békéscsabai autómosónál.
Kigyulladt egy fatüzelésű kazán és annak környezete Békéscsabán, az Orosházi úton, egy autómosónál.
A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói két vízsugárral körülhatárolták, eloltották a lángokat. A két részből álló épületben a tűz nem terjedt tovább, csak füsttel telt meg az épület. A raj megbontotta a szendvicspanel oldalfalat, izzások után kutatva.
