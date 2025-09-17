szeptember 17., szerda

Tűzeset

26 perce

Szirénaszó az Orosházi úton: autómosónál csaptak fel a lángok

Tűz volt egy békéscsabai autómosónál.

Beol.hu

Kigyulladt egy fatüzelésű kazán és annak környezete Békéscsabán, az Orosházi úton, egy autómosónál. 

Banner,Firefighter,Rescue,Team,Training,In,Fire,Fighting.,Panorama,Teamwork
Az Orosházi úton volt szükség tűzoltói beavatkozásra. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói két vízsugárral körülhatárolták, eloltották a lángokat. A két részből álló épületben a tűz nem terjedt tovább, csak füsttel telt meg az épület. A raj megbontotta a szendvicspanel oldalfalat, izzások után kutatva.

 

