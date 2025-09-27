Baleset
1 órája
Szirénaszó Békéscsabán: elgázoltak egy motorost
Súlyos motoros baleset történt szombaton este Békéscsabán.
A motoros súlyosan sérült.
Fotó: Illusztráció: MW
Olvasói jelzést kaptunk, miszerint motoros baleset történt Békéscsabán. A rendőrség sajtószolgálatától megtudtuk: a baleset a Jókai utcán történt, a Luther utca magasságában. Egy személyautó ütközött össze motorossal, utóbbi súlyosan megsérült.
Korábban Sarkad és Doboz között ütközött két autó. A gépkocsi egy lószállítót vontatott, ami felborult, a ló életéért küzdenek.
