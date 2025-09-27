szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

16°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Szirénaszó Békéscsabán: elgázoltak egy motorost

Címkék#motoros#rendőrség#gépkocsi#személyautó

Súlyos motoros baleset történt szombaton este Békéscsabán.

Beol.hu
Szirénaszó Békéscsabán: elgázoltak egy motorost

A motoros súlyosan sérült.

Fotó: Illusztráció: MW

Olvasói jelzést kaptunk, miszerint motoros baleset történt Békéscsabán. A rendőrség sajtószolgálatától megtudtuk: a baleset a Jókai utcán történt, a Luther utca magasságában. Egy személyautó ütközött össze motorossal, utóbbi súlyosan megsérült. 

Korábban Sarkad és Doboz között ütközött két autó. A gépkocsi egy lószállítót vontatott, ami felborult, a ló életéért küzdenek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu