2 órája
Székkel támadt az autóra – megfékezték az őrjöngő férfit a rendőrök
Egy söröző előtti váratlan incidens kavarta fel a kedélyeket Kunágotán: egy ittas fiatalember dühkitörése miatt rendőröket kellett hívni. Az autó rongálása csak a kezdet volt…
A rendőrök perceken belül a helyszínre értek, és előállították a garázda férfit – az autóban jelentős kár keletkezett.
Kunágotán, egy söröző előtt szeptember 18-án este egy férfi az arra járőröző rendőrök segítségét kérte, mert egy 25 éves fiatalember erőszakosan viselkedett. Kiabált, és egy székkel többször megütötte, megrongálta a férfi autóját. A rendőrök az ittas embert előállították és garázdaság miatt büntetőeljárást indítottak ellene.
