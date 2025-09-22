Székkel támadt az autóra – megfékezték az őrjöngő férfit a rendőrök

Kunágotán, egy söröző előtt szeptember 18-án este egy férfi az arra járőröző rendőrök segítségét kérte, mert egy 25 éves fiatalember erőszakosan viselkedett. Kiabált, és egy székkel többször megütötte, megrongálta a férfi autóját. A rendőrök az ittas embert előállították és garázdaság miatt büntetőeljárást indítottak ellene.