48 perce
Átvette kinevezését Szeghalom tűzoltóparancsnoka
Átvette kinevezését a szeghalmi hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnoka – ismertették a katasztrófavédelem honlapján.
Az országos katasztrófavédelmi főigazgató, dr. Góra Zoltán tűzoltó altárbornagy szeptember 1-jei hatállyal a szeghalmi hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnokának nevezte ki Zsombok Krisztián tűzoltó őrnagyot.
A szakember eddig parancsnokhelyettesként, majd megbízott vezetőként szolgált a szeghalmi hivatásos tűzoltó-parancsnokságon.
A kinevezést és az előléptetést Kiss András tűzoltó dandártábornok, Békés vármegyei katasztrófavédelmi igazgató adta át. Kiemelte, hogy ez a beosztás felelősségteljes példamutatást kíván. Kérte, hogy az állomány továbbra is segítse majd a vezető tevékenységét – írták a katasztrófavédelem honlapján.
