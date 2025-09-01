szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Katasztrófavédelem

48 perce

Átvette kinevezését Szeghalom tűzoltóparancsnoka

Címkék#Szeghalom#Dr Góra Zoltán#Kiss András#katasztrófavédelmi#Zsombok Krisztián#szakember

Átvette kinevezését a szeghalmi hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnoka – ismertették a katasztrófavédelem honlapján.

Licska Balázs

Az országos katasztrófavédelmi főigazgató, dr. Góra Zoltán tűzoltó altárbornagy szeptember 1-jei hatállyal a szeghalmi hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnokának nevezte ki Zsombok Krisztián tűzoltó őrnagyot. 

Kiss András tűzoltó dandártábornok adta át Zsombok Krisztián tűzoltó őrnagynak a parancsnoki kinevezést. Fotó: katasztrófavédelem

A szakember eddig parancsnokhelyettesként, majd megbízott vezetőként szolgált a szeghalmi hivatásos tűzoltó-parancsnokságon.

A kinevezést és az előléptetést Kiss András tűzoltó dandártábornok, Békés vármegyei katasztrófavédelmi igazgató adta át. Kiemelte, hogy ez a beosztás felelősségteljes példamutatást kíván. Kérte, hogy az állomány továbbra is segítse majd a vezető tevékenységét – írták a katasztrófavédelem honlapján.

 

 

 

