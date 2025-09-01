Átvette kinevezését Szeghalom tűzoltóparancsnoka

Az országos katasztrófavédelmi főigazgató, dr. Góra Zoltán tűzoltó altárbornagy szeptember 1-jei hatállyal a szeghalmi hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnokának nevezte ki Zsombok Krisztián tűzoltó őrnagyot.

Kiss András tűzoltó dandártábornok adta át Zsombok Krisztián tűzoltó őrnagynak a parancsnoki kinevezést. Fotó: katasztrófavédelem

A szakember eddig parancsnokhelyettesként, majd megbízott vezetőként szolgált a szeghalmi hivatásos tűzoltó-parancsnokságon.

A kinevezést és az előléptetést Kiss András tűzoltó dandártábornok, Békés vármegyei katasztrófavédelmi igazgató adta át. Kiemelte, hogy ez a beosztás felelősségteljes példamutatást kíván. Kérte, hogy az állomány továbbra is segítse majd a vezető tevékenységét – írták a katasztrófavédelem honlapján.