Tűzeset
1 órája
Villámgyorsan terjedtek a lángok, aki ott volt, mindenki beállt oltani – fotók
Száraz fű és tarló gyulladt ki Orosházán.
Száraz fű és tarló gyulladt ki szombat délután Orosházán, a Vitális István utcánál.
A lángok a kerítésoszlopokat és a fák tövét is elérték.
A helyszínen tartózkodók a tűz nagy részét a tűzoltók kiérkezéséig eloltották, az orosházi hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal és egy vízsugárral eloltották el a még izzó részeket. Személyi sérülés nem történt.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre