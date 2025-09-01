Villámgyorsan terjedtek a lángok, aki ott volt, mindenki beállt oltani – fotók

Száraz fű és tarló gyulladt ki szombat délután Orosházán, a Vitális István utcánál.

Száraz fű és tarló gyulladt ki. Fotó: BM OKF

A lángok a kerítésoszlopokat és a fák tövét is elérték.

A lángok a fák tövét is elérték. Fotó: BM OKF

A helyszínen tartózkodók a tűz nagy részét a tűzoltók kiérkezéséig eloltották, az orosházi hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal és egy vízsugárral eloltották el a még izzó részeket. Személyi sérülés nem történt.