Lezárták az M44-est: szalagkorlátnak rohant egy autó

Szalagkorlátnak ütközött, majd megpördült egy személyautó az M44-es autóút Budapest felé vezető oldalán, a 91. kilométer közelében, a csabacsűdi lehajtónál, az M44-esen ezen oldalát egy időre lezárták.

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Egy embert a mentőkkel közösen a műszaki mentést végző szarvasi hivatásos tűzoltók emeltek ki a járműből. A raj áramtalanította a gépkocsit, jelenleg a mentők dolgoznak a helyszínen: erre az időre lezárták a Budapest felé vezető pályaszakaszt. Később félpályás útlezárás mellett zajlik majd a helyszínelés.

Mentőhelikoptert is riasztottak

Mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre, egy embert kórházba szállítottak.

Egy sávon megindult a forgalom

A rendőrség tájékoztatása szerint délután fél 2 után egy sávon megindult a forgalom a helyszínen.