1 órája
Lezárták az M44-est: szalagkorlátnak rohant egy autó
A csabacsűdi lehajtónál végeznek műszaki mentést a tűzoltók, átmenetileg lezárták az M44-est.
Szalagkorlátnak ütközött, majd megpördült egy személyautó az M44-es autóút Budapest felé vezető oldalán, a 91. kilométer közelében, a csabacsűdi lehajtónál, az M44-esen ezen oldalát egy időre lezárták.
Egy embert a mentőkkel közösen a műszaki mentést végző szarvasi hivatásos tűzoltók emeltek ki a járműből. A raj áramtalanította a gépkocsit, jelenleg a mentők dolgoznak a helyszínen: erre az időre lezárták a Budapest felé vezető pályaszakaszt. Később félpályás útlezárás mellett zajlik majd a helyszínelés.
Mentőhelikoptert is riasztottak
Mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre, egy embert kórházba szállítottak.
Egy sávon megindult a forgalom
A rendőrség tájékoztatása szerint délután fél 2 után egy sávon megindult a forgalom a helyszínen.
Elfogták a 22 hónapos miskei kislány gyilkosát, kommandósok csaptak le rá
Kerti traktorral rodeózott a városban, lemeszelték az egyenruhások