szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

31°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Lezárták az M44-est: szalagkorlátnak rohant egy autó

Címkék#m44#gépkocsi#baleset#szalagkorlát

A csabacsűdi lehajtónál végeznek műszaki mentést a tűzoltók, átmenetileg lezárták az M44-est.

Beol.hu

Szalagkorlátnak ütközött, majd megpördült egy személyautó az M44-es autóút Budapest felé vezető oldalán, a 91. kilométer közelében, a csabacsűdi lehajtónál, az M44-esen ezen oldalát egy időre lezárták. 

Bridge,Over,The,Highway.,Pedestrian,Road,Along,The,Machine,Bridge.
Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Egy embert a mentőkkel közösen a műszaki mentést végző szarvasi hivatásos tűzoltók emeltek ki a járműből. A raj áramtalanította a gépkocsit, jelenleg a mentők dolgoznak a helyszínen: erre az időre lezárták a Budapest felé vezető pályaszakaszt. Később félpályás útlezárás mellett zajlik majd a helyszínelés. 

Mentőhelikoptert is riasztottak

Mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre, egy embert kórházba szállítottak.

Egy sávon megindult a forgalom

A rendőrség tájékoztatása szerint délután fél 2 után egy sávon megindult a forgalom a helyszínen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu