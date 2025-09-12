Vezethetett volna, csak nem azt, amin ült

A Gyulai Rendőrkapitányság csütörtökön szabálysértési őrizetbe vett egy férfit, mert úgy vezetett egy járműszerelvényt, hogy nem volt a kategóriára érvényes vezetői engedélye. A rendőrök délelőtt fél 10 előtt néhány perccel Gyulán, a Temesvári úton állították le és igazoltatták. Az engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt három napon belül bíróság elé állíthatják.