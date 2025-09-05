szeptember 5., péntek

Kettős fogás

57 perce

A szabadnapos rendőr felismerte a tettest és a biciklit is

Szabadnapos őrmester fogott el egy kerékpártolvajt csütörtökön délután Békés határában. A férfi Tarhos felől érkezett, és egy lopott biciklivel tekert. A rendőr felismerte a nem sokkal korábban Tarhosról elkötött kétkerekűt, és a rajta ülő ember sem volt számára idegen, ezért azonnal hívta szolgálatban lévő kollégáit.

Nyemcsok László

A 31 éves dobozi férfi az elmúlt fél évben többször járt Békésen, sőt, ezúttal Tarhosra is onnan ment, szintén lopott biciklivel. A rendőröknek tehát volt dolguk vele. Nem csak volt, lesz is, hiszen büntetőeljárást indítottak ellene és a nyomozók azon munkálkodnak, hogy mihamarabb kivizsgálják az ügyeit, és elítélhesse őt a bíróság. A Békésről és Tarhosról ellopott kerékpárokat lefoglalták tőle és a tulajdonosok már csütörtökön visszakapták azokat.

Bringatolvajt fogtak. Fotó: Békés vármegyei rendőrség/Facebook 

 

 

 


 

 

