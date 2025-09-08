Dühöngő testvérpár és három társuk csapott le: eltörték egy férfi bokáját

Társtettesként elkövetett súlyos testi sértés bűntette és nyilvános rendezvényen csoportosan, társtettesként elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat a Békéscsabai Járási Ügyészség egy büntetlen előéletű békési testvérpár – egy 27 éves és egy 23 éves férfi – ellen, akik egy békési rendezvényen három ismeretlen társukkal együtt súlyosan bántalmaztak egy békési férfit.

A két férfi, valamint ismeretlen társaik tavaly augusztus 17-én, az esti órákban Békésen, a sportcsarnok területén és környékén megrendezett, mindenki számára azonos feltételek mellett nyitva álló rendezvényen vettek részt. Ebben az időben a helyszínen tartózkodott a sértett is a családtagjai társaságában. Amikor a sértett éjfél előtt családtagjaival a közeli ligetben hazafelé indult a rendezvényről, útközben véletlenül a vállával nekiütközött a férfiak társaságában tartózkodó egyik nőnek, akitől emiatt elnézést kért, majd továbbhaladt.

A történteket észlelő férfiak, valamint legalább három, a nyomozás során ismertté nem vált társuk a bocsánatkérést nem fogadták el, hanem kiabálva a sértetthez siettek, őt szidalmazták, majd váratlanul megütötték és megrúgták, amely miatt a sértett a földre került. Ezt követően ismeretlen társaikkal folytatták a férfi ütlegelését és rugdosását. A sértett családtagjai segítségével több alkalommal megkísérelt felállni, de a támadói nem hagyták abba a folyamatos bántalmazását, ezért ismételten a földre került – tájékoztatta lapunkat a Békés Vármegyei Főügyészség.

A bokája a teste alá fordult

A legutolsó ilyen alkalommal a sértett bal bokája a teste alá fordult, amely miatt az eltört. A sértett fájdalmai és kiabálása miatt a férfiak és társaik cselekményükkel felhagytak, majd váratlanul távoztak a helyszínről. A férfiak, illetőleg ismeretlen társaik magatartása következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett. A két férfi erőszakos és kihívóan közösségellenes magatartása alkalmas volt arra, hogy az azt észlelőkben riadalmat vagy megbotránkozást keltsen.