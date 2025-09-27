Felborult a lószállító
2 órája
Súlyos baleset: küzdenek egy ló életéért
Súlyos baleset történt Doboz és Sarkad között.
Teljes útlezárás mellett helyszínelnek.
Fotó: Illusztráció: MW-archívum
Összeütközött két autó Sarkad és Doboz között. Az egyik gépkocsi egy lószállítót vontatott, ami felborult. A balesethez a gyulai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az egyik járművet. A helyszínre mentő is érkezett – olvasható a Katasztrófavédelem oldalán.
Információink szerint egy ember könnyebben sérült a balesetben, viszont küzdenek egy ló életéért. Teljes útzár mellett tart a helyszínelés.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre