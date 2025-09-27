szeptember 27., szombat

Felborult a lószállító

2 órája

Súlyos baleset: küzdenek egy ló életéért

Súlyos baleset történt Doboz és Sarkad között.

Beol.hu
Súlyos baleset: küzdenek egy ló életéért

Teljes útlezárás mellett helyszínelnek.

Fotó: Illusztráció: MW-archívum

Összeütközött két autó Sarkad és Doboz között. Az egyik gépkocsi egy lószállítót vontatott, ami felborult. A balesethez a gyulai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az egyik járművet. A helyszínre mentő is érkezett – olvasható a Katasztrófavédelem oldalán.

Információink szerint egy ember könnyebben sérült a balesetben, viszont küzdenek egy ló életéért. Teljes útzár mellett tart a helyszínelés.

 

