Súlyos baleset: küzdenek egy ló életéért

Összeütközött két autó Sarkad és Doboz között. Az egyik gépkocsi egy lószállítót vontatott, ami felborult. A balesethez a gyulai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az egyik járművet. A helyszínre mentő is érkezett – olvasható a Katasztrófavédelem oldalán.

Információink szerint egy ember könnyebben sérült a balesetben, viszont küzdenek egy ló életéért. Teljes útzár mellett tart a helyszínelés.