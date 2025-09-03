16 perce
Nagyon nagy trükköt dobott be, lenyúlta szomszédját
Bár 20 ezer forintot kért kölcsön eredetileg, alaposan lenyúlta szomszédját egy 31 éves kunágotai férfi. A Battonyai Járásbíróságon sikkasztás miatt ítélték el a vádlottat a minap. Az ügynek mindenki számára lehet tanulsága.
Nagyjából másfél éve, 2024 februárjában a – sikkasztással vádolt – 31 éves kunágotai férfi 20 ezer forintot kért kölcsön a szomszédjából. Mivel nem volt nála ennyi készpénz, a szomszéd úgy döntött, inkább odaadja a vádlottnak a bankkártyáját és megadja hozzá a PIN-kódot is, hogy azzal vegye fel a 86 ezer forintos munkabérét: abból 20 ezer forintot kölcsönként tartson meg, míg a fennmaradó 66 ezer forintot – a bankkártyával együtt – adja vissza neki.
A vádlott 66 ezer forintos kárt okozott a sikkasztással
A 31 éves kunágotai férfi aznap Kunágotán az egyik bankautomatából fel is vette a 86 ezer forintot. Azonban a 20 ezer forintos kölcsönön kívül zsebre vágta a maradék 66 ezer forintot is, nem adta át a szomszédjának. A pénzből számláit és büntetése részleteit fizette meg. A tettével 66 ezer forint kárt okozott, ami eddig nem térült meg.
20 ezer forintot kért kölcsön, most 200 ezerre büntették
A Battonyai Járási Ügyészségen kisebb értékre elkövetett sikkasztás vétsége miatt emeltek vádat a büntetett előéletű vádlottal szemben. A Battonyai Járásbíróságon pedig a minap tartottak előkészítő ülést az ügyben. A vádhatóság vádirata alapján a 31 éves kunágotai férfit 200 ezer forintos pénzbüntetésre ítélték, jogerősen – ismertették a Békés Vármegyei Főügyészség közleményében.
Mindenki számára tanulságos az eset: vigyázni kell a PIN-kódra
Az ügynek mindenki számára komoly tanulsága lehet. A rendőrség is többször felhívta a figyelmet arra, hogy soha senki ne adja meg másnak a bankkártyája adatait, köztük a PIN-kódot, mert akkor azzal visszaélhetnek.
Lerepült az útról egy autó, a sofőr mindent beleadott, hogy kijusson – helyszíni fotók
Elaludt a sofőr: egy ember életét vesztette, négyen megsérültek – helyszíni fotók