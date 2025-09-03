Nagyon nagy trükköt dobott be, lenyúlta szomszédját

Nagyjából másfél éve, 2024 februárjában a – sikkasztással vádolt – 31 éves kunágotai férfi 20 ezer forintot kért kölcsön a szomszédjából. Mivel nem volt nála ennyi készpénz, a szomszéd úgy döntött, inkább odaadja a vádlottnak a bankkártyáját és megadja hozzá a PIN-kódot is, hogy azzal vegye fel a 86 ezer forintos munkabérét: abból 20 ezer forintot kölcsönként tartson meg, míg a fennmaradó 66 ezer forintot – a bankkártyával együtt – adja vissza neki.

A vádlott kölcsönkért a szomszédjától 20 ezer forintot, végül 86 ezret nyúlt le tőle. Illusztráció: Shutterstock

A vádlott 66 ezer forintos kárt okozott a sikkasztással

A 31 éves kunágotai férfi aznap Kunágotán az egyik bankautomatából fel is vette a 86 ezer forintot. Azonban a 20 ezer forintos kölcsönön kívül zsebre vágta a maradék 66 ezer forintot is, nem adta át a szomszédjának. A pénzből számláit és büntetése részleteit fizette meg. A tettével 66 ezer forint kárt okozott, ami eddig nem térült meg.

20 ezer forintot kért kölcsön, most 200 ezerre büntették

A Battonyai Járási Ügyészségen kisebb értékre elkövetett sikkasztás vétsége miatt emeltek vádat a büntetett előéletű vádlottal szemben. A Battonyai Járásbíróságon pedig a minap tartottak előkészítő ülést az ügyben. A vádhatóság vádirata alapján a 31 éves kunágotai férfit 200 ezer forintos pénzbüntetésre ítélték, jogerősen – ismertették a Békés Vármegyei Főügyészség közleményében.

Mindenki számára tanulságos az eset: vigyázni kell a PIN-kódra

Az ügynek mindenki számára komoly tanulsága lehet. A rendőrség is többször felhívta a figyelmet arra, hogy soha senki ne adja meg másnak a bankkártyája adatait, köztük a PIN-kódot, mert akkor azzal visszaélhetnek.